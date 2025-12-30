Мирзиёев возмущен террористической атакой Украины на резиденцию Путина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 81 0

Инцидент случился в ночь на 29 декабря.

Кто из президентов осудил атаку Украины на резиденцию Путина

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выразил возмущение в связи с террористической атакой на резиденцию российского лидера. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию Президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима», — говорится в публикации.

Также в рамках разговора лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями с наступающими новогодними праздниками. Помимо этого, президенты РФ и Узбекистана отметили, что они довольны достигнутыми в 2025-м успехами в развитии стратегического партнерства между странами.

До этого действия Киева осудил глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер дал понять, что случившееся вызвало у него сильное раздражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле попытку Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию президента РФ назвали терактом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

15:37
В Белгороде один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ
15:32
Трое убитых и попытка подрыва машины: подробности о громком задержании в Петербурге
15:16
Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы в 2026 году
15:13
Президент Казахстана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
15:10
Путин попросил Цивилеву сохранить душевный подход к работе с защитниками Отечества
15:03
Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом

Сейчас читают

«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео