В Кремле назвали терактом попытку ВСУ атаковать резиденцию президента РФ

Эфирная новость 40 0

Таким образом режим Зеленского вредит не столько России, сколько себе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Атаку на резиденцию российского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такими шагами глава киевского режима Владимир Зеленский вредит не столько России, сколько самому себе.

«Это террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского. И те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, такого сложного конфликта.

Но президенты сохраняют доверительный характер диалога, и продолжают диалог. И подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

14:15
Избежать преждевременной смерти: ученые установили норму часов сна и спорта
14:12
Мирзиёев возмущен террористической атакой Украины на резиденцию Путина
14:07
На кофе деньги есть, а на проезд нет? Безбилетник в метро плеснул кипяток девушке в лицо
13:43
Единственный сценарий — капитуляция: значение телефонной беседы Путина и Трампа
13:42
Лурье пошла навстречу Долиной и согласилась на отсрочку по выселению
13:35
В Кремле назвали терактом попытку ВСУ атаковать резиденцию президента РФ

Сейчас читают

«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
«Их могли забрать»: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео