Военные Литвы размещают на мостах конструкции для крепления взрывчатки

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

Это происходит вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Военные Литвы размещают на мостах конструкции для крепления

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Литовские военные в рамках подготовки к созданию линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией размещают на мостах специальные конструкции для крепления взрывчатки. Об этом сообщило LRT со ссылкой на свои источники среди военных.

По информации национального радио, мосты и дороги, где осуществляются данные работы, выбирают с учетом расположения природных препятствий, а также их стратегической важности.

Инсайдер LRT пояснил, что благодаря подобным конструкциях в случае вооруженного конфликта мосты и дороги можно будет легко разрушить.

В середине декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил о том, что НАТО усиленно готовится к противостоянию с Россией, которое может начаться на рубеже 2030-х годов. Одновременно с этим европейские лидеры намерено затягивают украинский конфликт, поддерживая главу киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин резко выразился в адрес европейских политиков, стремящихся развалить РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

18:47
Новая опасность: в России нашли тысячи серверов, с которых можно украсть пароли
18:38
«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
18:32
«Усидеть на всех стульях»: какими были переговоры Трампа и Нетаньяху
18:24
Иллюзиониста Эмиля Кио похоронят 2 января на Троекуровском кладбище
18:20
На красной ветке метро в Москве произошел сбой в движении поездов
18:05
Скорая гибель: ученые заявили, что Вселенная может начать сжиматься

Сейчас читают

Скончался легендарный иллюзионист Эмиль Кио
«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры
Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео