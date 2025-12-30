Литовские военные в рамках подготовки к созданию линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией размещают на мостах специальные конструкции для крепления взрывчатки. Об этом сообщило LRT со ссылкой на свои источники среди военных.

По информации национального радио, мосты и дороги, где осуществляются данные работы, выбирают с учетом расположения природных препятствий, а также их стратегической важности.

Инсайдер LRT пояснил, что благодаря подобным конструкциях в случае вооруженного конфликта мосты и дороги можно будет легко разрушить.

В середине декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил о том, что НАТО усиленно готовится к противостоянию с Россией, которое может начаться на рубеже 2030-х годов. Одновременно с этим европейские лидеры намерено затягивают украинский конфликт, поддерживая главу киевского режима Владимира Зеленского.

