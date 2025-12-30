В Госдуме выступили за жесткий ответ Киеву после атаки на резиденцию Путина

Россия должна дать жесткий ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Спикер Госдумы напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский говорил об уходе со своей должности только по окончании военных действий. Он указал, что для Зеленского война — единственный шанс остаться во власти и получать деньги из Европы.

«Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом», — написано в публикации

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 декабря заявил, что ВСУ атаковали дронами резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сказал дипломат, силы противовоздушной обороны тогда уничтожили 91 беспилотник. Информации о пострадавших и полученном ущербе не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Казахстана осудил атаку Киева на резиденцию Путина. До этого глава Узбекистана был также возмущен действиями властей Украины.

