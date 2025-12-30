Президент Казахстана осудил атаку Киева на резиденцию Путина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

До этого глава Узбекистана был также возмущен действиями властей Украины.

Кто из президентов осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и осудил провокационные удары Украины с помощью БПЛА по резиденции российского лидера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, в беседе с Владимиром Путиным Токаев поднял ряд важных тем, в том числе вопрос об урегулировании украинского конфликта. По его мнению, в этом плане в 2025-м удалось добиться значительного прогресса. Глава Казахстана подчеркнул важность дипломатии.

Еще лидеры обменялись сердечными поздравлениями с наступающим новым, 2026 годом, а также поговорили о развитии взаимодействия двух стран. Как отметил Токаев, 2025-й был результативным. Он напомнил о достижении уровня всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который тоже осудил действия Украины.

