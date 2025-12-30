Россияне с детьми смогут получать новые ежегодные выплаты

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Правительство утвердило порядок поддержки семей с детьми с учетом дохода и налогов.

Россияне с детьми смогут получать новые ежегодные выплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, определяющий правила назначения ежегодных выплат семьям с детьми. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте правительства РФ.

Дополнительную поддержку смогут получать работающие родители, у которых есть двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения.

«При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума», — указано в документе.

Выплата будет начисляться по итогам года. Ее размер составит более половины уплаченных родителями налогов на доходы физических лиц за соответствующий период. При расчете суммы учитывается сниженная до 6% ставка налога.

Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин отмечал необходимость совершенствования действующих мер поддержки семей с детьми. Он подчеркнул, что государство будет стремиться к повышению заработных плат и обеспечению стабильности доходов семей, чтобы они не снижались при росте трудовых и иных доходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

17:13
На радиостанции «Судного дня» УВБ-76 внезапно заиграло «Лебединое озеро»
17:05
Скончался легендарный иллюзионист Эмиль Кио
17:04
В Госдуме выступили за жесткий ответ Киеву после атаки на резиденцию Путина
16:57
Лавров: атака на резиденцию Путина подтверждает террористическую сущность Киева
16:40
Россияне с детьми смогут получать новые ежегодные выплаты
16:32
В Белгороде открыли мемориал в память о 25 погибших при атаке ВСУ

Сейчас читают

«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео