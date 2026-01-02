5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 5 по 11 января от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Праздничная неделя не балует днями, готовыми поддержать деловую активность. Однако если вам все же нужно будет поработать, выбирайте четверг и воскресенье. Остальные дни будут умеренными и больше подойдут для того, чтобы ходить в гости и проводить время с любимыми и близкими людьми.

Понедельник, 5 января 2026 года

День Земляного кролика

Фото: 5-tv.ru

Первый день последнего месяца года травяной змеи. Начинается с весьма неприятного комбо. Во-первых, это день болезни, когда некоторые могут почувствовать ухудшение самочувствия. При этом обращение к врачу может пройти не совсем гладко, поэтому плановые медицинские мероприятия лучше намечать на другой день. Одновременно этот день получает наказание нелюбви — сочетание которое дает непонимание между мужчинами и женщинами.

Старайтесь поддерживать баланс в разговорах в этот день, могут возникать противоречия, разногласия из-за разных подходов к решению проблем, разных взглядов на ситуацию. Старайтесь просто яснее и бережнее выражать свои мысли. В остальном день хорош для планирования, инвестирования и отдыха.

Совет книги перемен: необходимо установить новые правила и четкие границы - проявите осознанность в решениях и действиях.

Вторник, 6 января 2026 года

День Стального дракона

Фото: 5-tv.ru

Стальной дракон получает поддержку счастливых звезд Небесной Добродетели и Добродетели месяца. Однако из-за структуры наказания однозначно позитивным этот день назвать нельзя. Могут быть неожиданные неприятные ситуации, избыточные траты. Хорошо в такой день ходить по гостям, проводить время с любимыми и близкими, планировать на будущее и отдыхать.

Совет книги перемен: истинная сила — в балансе между активностью и восприимчивостью, личным успехом и заботой о других.

Среда, 7 января 2026 года

День Золотой змеи

Фото: 5-tv.ru

Не может похвастаться хорошими показателями из-за структуры пойманный дракон ранен. Она может привести к неудачам и даже травмам. Часто указывает на травму ног. Будьте внимательнее. С другой стороны, в Рождество все же лучше отдыхать, проводить время с близкими. А для этого такой день вполне подойдет.

Совет книги перемен: изобилие — не конечная точка, а инструмент для созидания. Чем больше у вас есть, тем важнее ответственно распоряжаться этим.

Четверг, 8 января 2026 года

День Водной лошади

Фото: 5-tv.ru

Получает поддержку лучших звезд и может быть очень полезным для тех, кто хочет вернуться к делам пораньше. Этот день подойдет для деловых и личных встреч, начала обучения, ремонтных работ, даже подписания документов. Дела, начатые сегодня, будут иметь благоприятное завершение. Однако вопросами здоровья лучше заниматься в другой день, поскольку сюда прилетает звезда болезней и мешает получить качественные медицинские услуги.

Совет книги перемен: великие перемены начинаются с малых, но последовательных усилий. Даже в условиях хаоса или неопределенности можно достичь цели, если сохранять ясность намерений и гибкость в действиях.

Пятница, 9 января 2026 года

День Водной козы

Фото: 5-tv.ru

Является разрушителем месяца и подойдет только для очищения, прощания, расставания, завершения каких-то важных процессов. Начинать ничего не стоит. К тому же, день находится в структуре, которая сулит задержку известий, неприятности. Луна оказывается во второй стоянке, которая считается неблагоприятной для всех дел.

Совет книги перемен: через исчерпанность приходит осознание: когда внешние опоры рушатся, остается только внутренний стержень. Если он прочен — человек выстоит и обретет новую силу.

Суббота, 10 января 2026 года

День Деревянной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Согласно древним текстам, может быть использован для незначительных ремонтных работ и... похорон. Допустимо в этот день проводить публичные выступления, покупать собственность. Дела, начатые сегодня, могут завершиться благоприятно. Но день, скорее, можно отнести к умеренно позитивным чем к однозначно хорошим.

Совет книги перемен: истинное завершение — не просто достижение цели, а умение сохранить результат.

Воскресенье, 11 января 2026 года

День Деревянного петуха

Фото: 5-tv.ru

День вполне можно назвать очень хорошим. Китайские тексты рекомендуют использовать его для свадьбы, ремонта, старта бизнеса, переезда в новый дом, чтобы получить самую большую поддержку в этот день. Он очень хорош для переговоров, поиска работы, инвестирования, начала учебы, решения вопросов здоровья.

Совет книги перемен: истинная сила проявляется не в упорстве любой ценой, а в умении вовремя отступить, чтобы затем двигаться вперед с новыми силами. Это философия стратегического терпения, актуальная как в древности, так и сегодня.

