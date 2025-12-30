«Немного простыл»: Зеленский сообщил о недомогании после переговоров в США
Украинский лидер пожаловался на простуду вскоре после встречи с Дональдом Трампом во Флориде.
Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Зеленский сообщил о недомогании после переговоров в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недомогании после визита в США и переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил портал «Новости.LIVE».
По данным издания, во время общения с журналистами Зеленский несколько раз закашлялся и извинился, пояснив, что простудился. Его слова прозвучали после завершения серии встреч в Соединенных Штатах.
«Извините, немного простыл», — заявил украинский лидер.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялись 28 декабря в закрытом формате в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны обсудили вопросы гарантий безопасности для Киева, а также возможную экономическую поддержку США в рамках восстановления Украины.
В ходе встречи Трамп также затронул тему своих контактов с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, телефонный разговор с российским лидером прошел «отлично». Американский президент отметил, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, включая потенциальные сроки и место возможной личной встречи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?