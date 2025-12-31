Лидеры ЕС провели телефонные переговоры после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Лидеры нескольких европейских стран обсудили по телефону ситуацию на Украине после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило агентство Bloomberg.

«Европейские лидеры провели телефонный разговор для обсуждения ситуации в Украине после того, как Россия заявила о пересмотре своей переговорной позиции, утверждая, что украинские беспилотники нанесли удар по резиденции президента Владимира Путина», — отмечается в публикации.

В статье уточняется, что ситуацию обсудили премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, глава польского правительства Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Схоф в личном блоге в социальной сети X добавил, что страны, входящие в "Коалицию желающих", продолжат разработку гарантий безопасности для Украины несмотря на недавние атаки по резиденции. К тому же премьер-министр уточнил, что представители объединения проведут на следующей недели встречу.

О попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина в Новгородской области 29 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он уточнил, что силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник. Также дипломат сообщил, что после этой атаки Москва пересмотрит позицию по вопросу переговоров с Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаку на резиденцию главы российского государства.

