Президент Ирана осудил атаку на резиденцию главы российского государства

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Пезешкиан в разговоре с Путиным также обсудил сотрудничество Москвы и Тегерана и поздравил российского лидера с Новым годом.

Президент Ирана осудил атаку на резиденцию президента РФ

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил масштабную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

«В ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан осудил организованную киевским режимом масштабную атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», — указано в Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин и Масуд Пезешкиан также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского взаимодействия. Основное внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики и реализации совместных проектов в области транспортной инфраструктуры. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по тематике иранской ядерной программы.

Отдельно в Кремле сообщили, что Пезешкиан тепло поздравил президента России с наступающим Новым годом. В ответ Владимир Путин направил поздравления руководству и народу Ирана по случаю национального праздника Шаб-е Челле.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь с 28 на 29 декабря украинские силы предприняли атаку беспилотниками на резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, средствами противовоздушной обороны были уничтожены 91 БПЛА.

