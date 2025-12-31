«Окак» и «нфт»: Brand Analytics назвала слово 2025 года в рунете

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 20 0

В рейтинг попало множество понятий, отображающих массовую культуру или технический прогресс.

Какое слово стало словом 2025 года в рунете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аббревиатура «нфт» стала словом 2025 года в рунете

Аббревиатура «нфт» стала словом 2025 года в русскоязычном сегменте интернета. Об этом, ссылаясь на исследование Brand Analytics, сообщило агентство ТАСС.

«Слово „нфт“ в 2025 году — это 17,6 млн упоминаний в соцмедиа после вычета спама. Слово показало рост 4,5 раза. В основном — в связи со звездами в Telegram», — отмечается в материале.

Специалисты объяснили рост популярности слова «нфт» его интеграцией в мессенджер Telegram после того, как на площадке появились коллекционные подарки и NFT-стикеры на блокчейне TON. Все это способствовало тому, что «нфт» стало частью повседневной речи.

В то же время в топ-15 вошли слова, которые отражают другие явления массовой культуры или технического прогресса. Среди них специалисты выделили «лабубу», имеющую значение вирусной потребительской игрушки, «брейнрот», которым обозначали абсурдные ИИ-мемы, а также «нейронка» и «гпт». К тому же специалисты подчеркнули и увеличение популярности мем-реакции «Окак».

Кроме того, эксперты отметили рост употребления слов «перемирие», «Аляска», «пошлина», «шабашка» и «халтурка».

Уточняется, что для анализа отобрали более 80 миллиардов сообщений в русскоязычных медиа в период с 1 января 2024 по 29 декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксфордский университет назвал слово 2025 года.

«Окак» и «нфт»: Brand Analytics назвала слово 2025 года в рунете
