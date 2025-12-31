«Человек-паук» с акции у суда по делу Долиной покинул изолятор

Мужчина с акции «человека-паука» перед судом по делу Долиной покинул изолятор

Мужчина, который устроил перформанс в костюме супергероя Человека-паука возле здания Верховного суда, когда рассматривали дело народной артистки России Ларисы Долиной, вышел на свободу. Об этом, ссылаясь на собственные данные, сообщило агентство РИА Новости.

Дело певицы Верховный суд России рассматривал 16 декабря. Тогда же он отменил все предыдущие судебные решения и постановил передать спорную квартиру в собственность заплатившей за нее 112 миллионов рублей Полине Лурье.

Когда высшая судебная инстанция рассматривала дело, около здания появились двое мужчин. Один из пикетчиков держал в руках плакат с фотографией Долиной, а другой в это время бегал около входа, одевшись в костюм человека-паука. При этом он кричал: «Долина — тоже человек-паук».

Когда правоохранители попросили мужчин предъявить документы, те отказались. При этом пикетчики оказали сопротивление, когда полицейские попытались их проводить до служебного автомобиля. Кроме того, в отделении МВД «супергерой» отказался пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение.

В итоге "человека-паука", по решению суда, отправили в изолятор на десять суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Полина Лурье пошла навстречу Долиной и согласилась на отсрочку выселения.

