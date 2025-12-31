«Человек-паук» с акции у суда по делу Долиной покинул изолятор

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 17 0

Всего мужчина провел под арестом десять суток.

Вышел ли на свободу Человек-паук из дела Долиной

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина с акции «человека-паука» перед судом по делу Долиной покинул изолятор

Мужчина, который устроил перформанс в костюме супергероя Человека-паука возле здания Верховного суда, когда рассматривали дело народной артистки России Ларисы Долиной, вышел на свободу. Об этом, ссылаясь на собственные данные, сообщило агентство РИА Новости.

Дело певицы Верховный суд России рассматривал 16 декабря. Тогда же он отменил все предыдущие судебные решения и постановил передать спорную квартиру в собственность заплатившей за нее 112 миллионов рублей Полине Лурье.

Когда высшая судебная инстанция рассматривала дело, около здания появились двое мужчин. Один из пикетчиков держал в руках плакат с фотографией Долиной, а другой в это время бегал около входа, одевшись в костюм человека-паука. При этом он кричал: «Долина — тоже человек-паук».

Когда правоохранители попросили мужчин предъявить документы, те отказались. При этом пикетчики оказали сопротивление, когда полицейские попытались их проводить до служебного автомобиля. Кроме того, в отделении МВД «супергерой» отказался пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение.

В итоге "человека-паука", по решению суда, отправили в изолятор на десять суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Полина Лурье пошла навстречу Долиной и согласилась на отсрочку выселения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

5:38
Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Туапсе
5:19
«Человек-паук» с акции у суда по делу Долиной покинул изолятор
5:00
«Пройдет по фортуне»: певица Слава рассказала, в чем нужно встречать Новый год
4:45
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
4:25
«Срок годности»: в МИД высказались о возможном восстановлении отношений с ЕС
4:05
Превышение красоты? Какие гирлянды на авто грозят лишением прав

Сейчас читают

Между мирами и бездной: чем закончится сериал «Очень странные дела»
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео