Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов пожелали россиянам продолжать верить в чудеса, быть счастливыми, успешными и смело идти вперед и созидать.

Фото, видео: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk; 5-tv.ru

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов записали новогоднее поздравление для россиян с борта Международной космической станции.

«Дорогие друзья! Мы <…> поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником — с Новым годом», — обратился к соотечественникам Кудь-Сверчков.

Космонавты подчеркнули, что даже на орбите в новогодние дни особенно остро чувствуется связь с домом и близкими. Они напомнили, что в это время важно сохранять доброту, поддерживать друг друга и оставаться едиными.

«Люди всегда надеются на чудо, поэтому желаем вам продолжать верить в чудеса. Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте», — добавил Микаев.

Как ранее писал 5-tv.ru, любимую песню главного российского Деда Мороза спели за рубежом. Масштабный флешмоб организовали Русские дома в разных странах. Его участниками стали и наши соотечественники, и иностранные граждане.

