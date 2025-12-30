По всему миру спели песню «В лесу родилась елочка»

Эфирная новость 31 0

Любимую песню Деда Мороза исполнили от Аргентины до Мальты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любимую песню главного российского Деда Мороза спели за рубежом. Масштабный флешмоб организовали Русские дома в разных странах. Его участниками стали и наши соотечественники, и иностранные граждане.

«В лесу родилась елочка» звучала в Аргентине, Египте, Замбии и на острове Мальта.

Ранее 5-tv.ru писал, как россияне дарят друг другу чудеса под Новый год.

Для многих Новый год — это пора чудес. И чтобы они происходили, совсем не обязательно быть волшебником. Надо просто оглянуться вокруг. Каждый может на минуту стать волшебным Дедом Морозом. Подарить внимание, осуществить чью-то скромную мечту. Именно так и создается то самое новогоднее чудо.

Зачастую доброта и новогоднее чудо гораздо ближе, чем мы думаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

18:47
Новая опасность: в России нашли тысячи серверов, с которых можно украсть пароли
18:38
«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
18:32
«Усидеть на всех стульях»: какими были переговоры Трампа и Нетаньяху
18:24
Иллюзиониста Эмиля Кио похоронят 2 января на Троекуровском кладбище
18:20
На красной ветке метро в Москве произошел сбой в движении поездов
18:05
Скорая гибель: ученые заявили, что Вселенная может начать сжиматься

Сейчас читают

Скончался легендарный иллюзионист Эмиль Кио
«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры
Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео