Поезд № 442 Ростов— Адлер внепланово остановили по техническим причинам

Анастасия Антоненко
Инцидент произошел в 02:05 по московскому времени.

Остановка поезда «Ростов-Адлер» 31 декабря — что известно

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В Краснодарском крае пассажирский поезд № 442 Ростов — Адлер внепланово остановили по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Уточняется, что инцидент произошел в 02:05 по московскому времени на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская. В результате произошедшего это привело к задержке еще 18 поездов на время до пяти часов.

В СКЖД извинились перед пассажирами за доставленные неудобства, добавив, что специалисты предпринимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Оренбургской области с рельсов сошли три цистерны, две из них опрокинулись. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК организовали доследственную проверку, по итогам примут дальнейшее решение.

До этого на станции Облепиха в Иркутской области поезд с углем сошел с рельсов. Чтобы установить все детали происшествия создали специальную комиссию.

