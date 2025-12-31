Происходит все чаще: почему банки блокируют переводы клиентов самим себе

Банки в РФ стали все чаще блокировать переводы клиентов самим себе

Участились случаи, когда банки в России приостанавливают или блокируют переводы средств между собственными счетами клиентов, а в отдельных случаях и доступ к банковским картам после таких операций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников финансового рынка и юристов.

По имеющейся информации, под ограничения попадают как крупные переводы, к примеру перечисление зарплаты на счет в другом банке, так и незначительные суммы. В одном из случаев клиент столкнулся с блокировкой перевода на 150 рублей. Представители кредитных организаций поясняют, что сумма при этом не имеет значения, если у банка возникают сомнения в добровольном согласии клиента на операцию.

Эксперты связывают рост подобных блокировок с ужесточением антифрод-контроля: кредитные организации опасаются санкций со стороны регуляторов. При этом перечень признаков мошеннических операций с начала 2026 года будет расширен, что также может увеличить число проверок и приостановок переводов. Специфика новых критериев заключается в аккуратном анализе операций, в том числе частых переводов себе самому, изменений в поведении клиента или необычных сумм и схем транзакций.

