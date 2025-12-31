Подросток скинул сумку со 100 млн мошенникам, но попал на соседский балкон

|
Дарья Орлова
Случайная ошибка перечеркнула тщательно выстроенную схему.

Как мошенники обманывают подростков

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Obermeier

Подросток в Москве скинул сумку со 100 млн рублей соседке вместо мошенников

В Москве подросток по указанию мошенников выбросил из окна сумку с деньгами и драгоценностями на сумму около 100 млн рублей, однако вместо злоумышленников ценности оказались у соседей. О случившемся 30 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в элитном жилом комплексе. По данным источника, аферисты вышли на несовершеннолетнего через сайт знакомств, представившись девушкой, и постепенно вошли к нему в доверие. Позднее к переписке подключились так называемые «серьезные люди», которые начали запугивать подростка и угрожать его семье.

Мошенники убедили школьника, что он должен «сотрудничать со следствием», и потребовали выполнить их инструкции.

«Подростка убедили собрать все семейные ценности — наличные и ювелирку — и сбросить сумку из окна курьеру», — сказано в сообщении Telegram-канала «112».

Подросток выполнил требования, однако сумка с деньгами и украшениями упала не к ожидавшим ее людям, а на балкон соседей этажом ниже. Находку обнаружила женщина, проживающая в квартире, после чего обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили владельцев имущества и вернули им ценности.

Ранее сообщалось, что 26 декабря полицейские случайно задержали курьера телефонных мошенников, который сам обратился в отдел с заявлением о грабеже. Мужчина утверждал, что у него похитили 4,4 млн рублей, которые незадолго до этого он получил от 70-летней пенсионерки.

