Подросток скинул сумку со 100 млн мошенникам, но попал на соседский балкон

Подросток в Москве скинул сумку со 100 млн рублей соседке вместо мошенников
В Москве подросток по указанию мошенников выбросил из окна сумку с деньгами и драгоценностями на сумму около 100 млн рублей, однако вместо злоумышленников ценности оказались у соседей. О случившемся 30 декабря сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в элитном жилом комплексе. По данным источника, аферисты вышли на несовершеннолетнего через сайт знакомств, представившись девушкой, и постепенно вошли к нему в доверие. Позднее к переписке подключились так называемые «серьезные люди», которые начали запугивать подростка и угрожать его семье.
Мошенники убедили школьника, что он должен «сотрудничать со следствием», и потребовали выполнить их инструкции.
«Подростка убедили собрать все семейные ценности — наличные и ювелирку — и сбросить сумку из окна курьеру», — сказано в сообщении Telegram-канала «112».
Подросток выполнил требования, однако сумка с деньгами и украшениями упала не к ожидавшим ее людям, а на балкон соседей этажом ниже. Находку обнаружила женщина, проживающая в квартире, после чего обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили владельцев имущества и вернули им ценности.
Ранее сообщалось, что 26 декабря полицейские случайно задержали курьера телефонных мошенников, который сам обратился в отдел с заявлением о грабеже. Мужчина утверждал, что у него похитили 4,4 млн рублей, которые незадолго до этого он получил от 70-летней пенсионерки.
