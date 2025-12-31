Праздник без ссор: как пережить Новый год и не выгореть

Психотерапевт Рудакова: после конфликта стоит дать себе 30 минут, чтобы остыть

В период новогодних праздников многие семьи сталкиваются с ростом напряженности и конфликтов из-за усталости, социальных ожиданий и необходимости тесного общения с родственниками, рассказали специалисты. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперты отмечают, что решение провести праздники не так, как ожидают близкие, является личным правом человека. Главное — заранее и тактично объяснить свою позицию, выбрав подходящий формат общения и честно обозначив причины. По словам психологов, разговор лучше вести по телефону или видеосвязи, а не в мессенджерах, чтобы сохранить эмоциональный контакт.

Клинический психолог Станислав Самбурский подчеркнул, что пожилые родственники остро чувствуют неискренность и важно говорить правду бережно.

«Главное, чтобы они почувствовали, что вы думаете о них и хотите поддерживать связь», — отметил он, добавив, что при упреках стоит дать собеседнику выговориться.

Специалисты также советуют заранее договориться о правилах поведения за праздничным столом, включая запретные темы и сигналы помощи. Психотерапевт Любовь Рудакова рекомендовала обсуждать такие договоренности внутри семьи еще до начала застолья, чтобы снизить риск ссор.

Неврологи обращают внимание на физиологический фактор. Предпраздничная спешка истощает нервную систему, из-за чего мозг острее реагирует на раздражители. Эксперты советуют закладывать больше времени на подготовку и устраивать короткие периоды отдыха за несколько дней до праздника.

Во время застолья психологи рекомендуют контролировать количество алкоголя, выбирать безопасные темы для разговора и использовать нейтральные техники реагирования на провокации. При нарастании конфликта важно не стремиться к победе в споре, а снизить напряжение с помощью «я-сообщений» и признания чувств собеседника.

После завершения праздника специалисты советуют дать себе время на восстановление, избегать немедленного анализа конфликтов и сосредоточиться на отдыхе. В долгосрочной перспективе эксперты рекомендуют менять формат празднования, инвестировать в отношения вне праздничных дат и при необходимости обращаться за помощью к семейному психологу.

