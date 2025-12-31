Праздник без ссор: как пережить Новый год и не выгореть

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Почему семейные торжества становятся стрессом и какие правила помогут сохранить отношения и нервы?

Как не поругаться с родственниками в Новый год

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психотерапевт Рудакова: после конфликта стоит дать себе 30 минут, чтобы остыть

В период новогодних праздников многие семьи сталкиваются с ростом напряженности и конфликтов из-за усталости, социальных ожиданий и необходимости тесного общения с родственниками, рассказали специалисты. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперты отмечают, что решение провести праздники не так, как ожидают близкие, является личным правом человека. Главное — заранее и тактично объяснить свою позицию, выбрав подходящий формат общения и честно обозначив причины. По словам психологов, разговор лучше вести по телефону или видеосвязи, а не в мессенджерах, чтобы сохранить эмоциональный контакт.

Клинический психолог Станислав Самбурский подчеркнул, что пожилые родственники остро чувствуют неискренность и важно говорить правду бережно.

«Главное, чтобы они почувствовали, что вы думаете о них и хотите поддерживать связь», — отметил он, добавив, что при упреках стоит дать собеседнику выговориться.

Специалисты также советуют заранее договориться о правилах поведения за праздничным столом, включая запретные темы и сигналы помощи. Психотерапевт Любовь Рудакова рекомендовала обсуждать такие договоренности внутри семьи еще до начала застолья, чтобы снизить риск ссор.

Неврологи обращают внимание на физиологический фактор. Предпраздничная спешка истощает нервную систему, из-за чего мозг острее реагирует на раздражители. Эксперты советуют закладывать больше времени на подготовку и устраивать короткие периоды отдыха за несколько дней до праздника.

Во время застолья психологи рекомендуют контролировать количество алкоголя, выбирать безопасные темы для разговора и использовать нейтральные техники реагирования на провокации. При нарастании конфликта важно не стремиться к победе в споре, а снизить напряжение с помощью «я-сообщений» и признания чувств собеседника.

После завершения праздника специалисты советуют дать себе время на восстановление, избегать немедленного анализа конфликтов и сосредоточиться на отдыхе. В долгосрочной перспективе эксперты рекомендуют менять формат празднования, инвестировать в отношения вне праздничных дат и при необходимости обращаться за помощью к семейному психологу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и друг...

Последние новости

17:45
Праздник без ссор: как пережить Новый год и не выгореть
17:25
Porsche отзовет более 173 тысяч автомобилей из-за сбоя камеры заднего вида
17:05
Правда ли, что из-за стресса мы болеем чаще? Ученые объясняют связь
16:45
Идеальный рабочий день без выгорания: как все успеть и сохранить спокойствие
16:25
Как правильно завершать день, чтобы спать глубже и просыпаться бодрым
16:10
Нейтральная позиция: реакция СМИ на брифинг Минобороны РФ

Сейчас читают

«Проснулся от шума»: житель Новгородской области о попытке атаки на резиденцию Путина
От экрана к традиции: как появилось новогоднее обращение к стране
В Оклахоме расследуют гибель супруги бывшего мужа Джилл Байден
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео