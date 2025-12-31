Ужас на экране: почему мы любим смотреть хорроры и тру-крайм

Люди смотрят ужасы и тру-крайм, чтобы проработать собственные страхи

У многих есть традиция устраивать праздничные киномарафоны на Новый год. В них входят старые советские или американские комедии вроде «Иронии судьбы» или «Один дома». Тем не менее, как обратил внимание 5-tv.ru, в 2026 году блогеры внесли в свои подборки хоррор-фильмы и сериалы. Психолог Наталья Панфилова эксклюзивно рассказала нашему изданию о том, с чем связано явление зрительского интереса к пугающим сюжетам.

Поиск добра и зла и адаптация к стрессу

По словам эксперта, упомянутое явление связано с нашими базовыми понятиями о добре и зле. Каждому так или иначе свойственна некая тревога из-за возможных неприятных или страшных событий. В этом случае помогает ощущение готовности к реальным опасностям и угрозам — человек должен чувствовать, что справится со всем, что «все будет хорошо». Наблюдая ужас на экране, человек успокаивается от мысли, что это происходит не с ним, а с экранными героями, а уж в его-то жизни все хорошо.

Уже в детстве мы понимаем, что в жизни не всегда все заканчивается хорошо, однако с ранних лет у всех нас есть представление о том, что «добро должно побеждать зло». Однако же в хоррор-фильмах бывает очень по-разному — финал вполне может и не быть «хеппи-эндом», во многих сюжетах персонажи трагически погибают один за другим.

Самоанализ через фильмы ужасов: как мы исследуем себя, смотря кино про маньяков

В психологии есть распространенная теория о том, что в каждой личности изначально заложена некая способность к жестокости. В нашей натуре также есть естественное стремление к острым ощущениям, ярким и будоражащим переживаниям. В спокойные, расслабленные праздничные дни этого может особенно не хватать, и в тоске по адреналину человек начинает искать это в кинематографических сюжетах, отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что в каждом человеке есть тревога оттого что он может неожиданно столкнуться с невымышленным, реальным проявлением зла. Самый очевидный пример — серийные убийцы.

Поскольку маньяки — не мифические злодеи-вампиры или зомби, а реально существующие люди, то при знакомстве с ними на экране в зрителе просыпается подавленное осознание собственных темных сторон личности, выраженное в тревожном допущении: «а вдруг я сам тоже маньяк?».

Мы как бы примеряем на себя роль психопата, ища в себе ответ на вопрос «адекватный я или нет?», наблюдая за своей реакцией на жестокость и обнаруживая, есть ли у нас естественное отвращение и неприятие.

«Когда человек со стороны смотрит, как это все происходит, то, наверное, он так или иначе примеряет на себя и сам себе отвечает на вопрос маньяк он или не маньяк», — объясняет Панфилова.

