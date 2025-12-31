Лукашенко обсудит с Путиным атаку БПЛА на резиденцию президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным атаку на резиденцию в Новгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал, опубликовавший видеофрагмент общения белорусского лидера с журналистами.

«Эта резиденция, насколько я понимаю, — я с Путиным переговорю на эту тему, — это загородный дом, куда приезжали многие-многие иностранные гости», — отметил Лукашенко.

Ранее, 29 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские боевики совершили атаку беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал удар как террористический акт со стороны Киева.

По данным на 31 декабря, первые беспилотники проникли в воздушное пространство Новгородской области с юга, через Тверскую область. Расчеты зенитных войск действовали в штатном режиме, уничтожив 41 дрон. Попытка украинских сил прорвать оборону и перегрузить системы ПВО оказалась безуспешной.

