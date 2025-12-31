Лукашенко обсудит с Путиным атаку БПЛА на резиденцию президента РФ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 12 0

Белорусский лидер планирует переговоры с российским коллегой после удара украинских дронов.

Лукашенко обсудит с Путиным атаку БПЛА на резиденцию

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным атаку на резиденцию в Новгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал, опубликовавший видеофрагмент общения белорусского лидера с журналистами.

«Эта резиденция, насколько я понимаю, — я с Путиным переговорю на эту тему, — это загородный дом, куда приезжали многие-многие иностранные гости», — отметил Лукашенко.

Ранее, 29 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские боевики совершили атаку беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал удар как террористический акт со стороны Киева.

По данным на 31 декабря, первые беспилотники проникли в воздушное пространство Новгородской области с юга, через Тверскую область. Расчеты зенитных войск действовали в штатном режиме, уничтожив 41 дрон. Попытка украинских сил прорвать оборону и перегрузить системы ПВО оказалась безуспешной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и друг...

Последние новости

19:27
Дружба с искусственным интеллектом: чем для человека могут быть опасны чат-боты
19:05
Чемпионку мира по быстрым шахматам Горячкину встретили в аэропорту Шереметьево
18:48
Ужас на экране: почему мы любим смотреть хорроры и тру-крайм
18:40
Лукашенко обсудит с Путиным атаку БПЛА на резиденцию президента РФ
18:24
Страны ЕС разрабатывают планы отправки войск на Украину без мандата ООН
18:05
В ООН отказались комментировать атаку БПЛА на резиденцию президента России

Сейчас читают

Как правильно завершать день, чтобы спать глубже и просыпаться бодрым
Британская пресса включила советский фильм в подборку новогодней классики
В Оклахоме расследуют гибель супруги бывшего мужа Джилл Байден
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео