В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь со 150-летней историей

В Амстердаме в новогоднюю ночь вспыхнул масштабный пожар в исторической церкви Вонделкерк. Об этом сообщают местные службы экстренного реагирования.

По предварительным данным, огонь нанес зданию, построенному в конце XIX века, серьезные повреждения. Обрушилась башня исторической постройки, что свидетельствует об интенсивности возгорания. Ситуацию усугубляет то, что тлеющие угли от горящей церкви разлетаются в сторону центра Амстердама, создавая угрозу для соседних зданий.

Для предотвращения распространения огня и во избежание жертв спасательные службы были вынуждены эвакуировать людей из окружающих построек. На место происшествия выехало большое количество пожарных расчетов. Причины возгорания и полный масштаб ущерба пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.