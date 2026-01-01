В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь со 150-летней историей

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Пожар нанес историческому зданию серьезные повреждения.

Фото, видео: Reuters/Leon Ritzen via REUTERS; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Амстердаме в новогоднюю ночь вспыхнул масштабный пожар в исторической церкви Вонделкерк. Об этом сообщают местные службы экстренного реагирования.

По предварительным данным, огонь нанес зданию, построенному в конце XIX века, серьезные повреждения. Обрушилась башня исторической постройки, что свидетельствует об интенсивности возгорания. Ситуацию усугубляет то, что тлеющие угли от горящей церкви разлетаются в сторону центра Амстердама, создавая угрозу для соседних зданий.

Для предотвращения распространения огня и во избежание жертв спасательные службы были вынуждены эвакуировать людей из окружающих построек. На место происшествия выехало большое количество пожарных расчетов. Причины возгорания и полный масштаб ущерба пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

10:46
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
10:43
Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область оценивается как тяжелое
10:37
В новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников
10:26
Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров
10:22
В МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области
10:16
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте

Сейчас читают

Люди сгорели заживо: ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь
«Mucho amor»: Наталия Орейро нежно пожелала россиянам любви в Новом году
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео