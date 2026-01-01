На Новый год Джиган грустил с сыном, а Пригожин и Валерия пели в ОАЭ

Новогодняя ночь осталась позади, а звезды российского шоу-бизнеса делятся в соцсетях, как прошел их праздник. Кто-то выбрал тихий семейный уют, а кто-то — сцену и многомиллионные гонорары.

Оксана Самойлова: фермерские каникулы с новыми конями

Оксана Самойлова

Разводящаяся с рэпером Джиганом блогер Оксана Самойлова, как и обещала, встретила Новый год на собственной ферме с детьми, но без бывшего супруга. Видимо, решив, что в Год Лошади подарок должен быть соответствующим, блогерша купила себе… настоящих лошадей. Теперь ее зоопарк пополнился благородными скакунами, которые составят компанию еноту, оленю и козе.

«Думаю, какой отличный подарок: купить машину или коня?» — философски рассудила Самойлова.

Джиган: меланхолия и огни большого города

Рэпер Джиган с сыном

А вот Джиган предпочел отметить праздник отдельно. На снимке он стоит спиной к камере с младшим сыном, и оба смотрят на ночной город. Кадр получился атмосферным, но немного грустным — явно не та бурная вечеринка, к которой привыкли поклонники рэпера.

Аврора Киба: свидание в первом ряду за 300 тысяч

Аврора Киба

Блогер Аврора Киба, которая недавно уверяла, что не будет встречать Новый год со своим избранником певцом Григорием Лепсом, все-таки оказалась на его концерте в подмосковной Барвихе. Пока Лепс и певица Полина Гагарина зарабатывали, Киба наблюдала за выступлением из зала, где место за столиком стоило до 295 тысяч рублей. Об этом сообщал портал KP.RU. Скромное свидание, ничего не скажешь.

Иосиф Пригожин и Валерия: личный праздник на рабочем месте

Иосиф Пригожин и Валерия

Певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин встретили Новый год на сцене в ОАЭ. Пока супруга «отрывалась» на концерте, Пригожин, по слухам, грустил за столиком в зале. Правда, ненадолго — позже они вдвоем залезли в один огромный красный свитер, доказав, что даже на гастролях можно создать новогоднее чудо. После выступления их ждало празднование пятилетия внучки.

Юра Борисов: гуси, ватрушки и семейный уют

Юра Борисов с супругой

Звезда голливудской «Аноры» Юра Борисов устроил идеальные русские каникулы: с утра катал дочек на ватрушках, а вечером с женой позировал у елки в одинаковых шапках с гусями. Просто, мило и без намека на пафос — идеальный рецепт семейного Нового года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что год Лошади готовит телеведущей Ольге Бузовой, рэперу Джигану, певице МакSим и другим знаменитостям.

