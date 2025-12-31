Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и другим знаменитостям

Звездный гороскоп для российских знаменитостей. Что год Огненной Лошади готовит Ольге Бузовой, МакSим и Валерии? Имеют ли шансы на успех грандиозные планы Алсу и Александра Реввы? В чем, по мнению астрологов, лучше встречать самый главный праздник певицам Славе и Анне Семенович? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Фантастический был год, очень продуктивный, творческий. Много планов уже, заделов на следующий год», — говорит Валерия.

«Я готовлюсь к следующему году. Я считаю, что моя (премьера. — Прим. ред.) еще не началась, что все только начинается, все только впереди. Большие события меня ждут», — заявляет певица Ольга Бузова.

Валерия, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости родились под созвездием Овна. Их отличает упрямство в достижении целей. И полная уверенность — все обязательно получится.

«Да, у меня большие планы, я о них еще не сильно рассказываю, но для меня этот год важный, большой, я его очень жду. В моей жизни произойдут огромные перемены», — отмечает Эвелина Бледанс.

Вероятнее всего, актриса намекает на развитие своего нового бизнеса, связанного с виноградниками в Крыму. Но сбудутся ли грандиозные планы Эвелины Бледанс и других известных Овнов? Вот что по этому поводу говорят астрологи.

«Овнов в 2026 году ждут мощные перемены. Овен незаметно станет богатым, счастливым, красивым и очень мощным», — уточняет астропсихолог Елена Вербицкая.

Виктория Дайнеко — типичный Телец. Творческая, но при этом основательная и практичная натура. Правда, сама артистка к астрологии относится со скепсисом.

«Я против предсказаний. Я за то, чтобы жить в моменте и не загадывать наперед, что будет», — подчеркивает певица.

«В это можно верить, не верить, будущее многовариантно. Но все-таки они влияют (звезды. — Прим. ред.) на человека. Что касаемо про Викторию Дайнеко, то здесь ее ждет карьерная реализация», — говорит Елена Вербицкая.

Певица МакSим — один из самых известных Близнецов в российском шоу-бизнесе. Вся ее жизнь — сплошные крайности. Недавно артистка получила музыкальную награду и очень дорогой ювелирный подарок от спонсоров.

Теперь ее голову венчает корона с драгоценными камнями. Исполнительница чувствует себя настоящей королевой, хотя еще недавно, по ее словам, была на дне из-за тяжелой алкогольной зависимости.

«Совсем недавно я провалялась в коме, потом под забором. И вот сегодня я встала, умылась, оделась, на меня надели корону», — заявляет МакSим.

Но астрологи советуют артистке не особо расслабляться. По их мнению, созвездие-покровитель в год Огненной Лошади еще заставит Близнецов поволноваться.

«У Близнецов год судьбоносный, достаточно яркий, харизматичный. Движение будет многократное, волнообразное, поэтому будут и взлеты, и падения», — уточняет астропсихолог Вербицкая.

Раки, согласно гороскопу, очень глубоки, чувствительны и наделены огромными талантами. К ним относится и певица Алсу. Уходящий год стал для нее поистине переломным: получен статус разведенной женщины, в карьере наметился новый виток.

«Это вообще грустно на самом деле. Но в моем случае однозначно это абсолютно новый счастливый этап», — признается Алсу.

«Самое главное для Раков — это избегать токсичных отношений, не возвращаться в эмоции, которые тянут вниз», — подчеркивает астропсихолог.

Андрей Соколов, Леонид Якубович, рэперы Джиган и Тимати, Стас Пьеха, Ирина Темичева, Нюша. Кто они по знаку зодиака? Нетрудно догадаться. Уверенность в себе, неподражаемая харизма, внешний блеск и горделивый взгляд выдают их с головой.

«Ярких искрометных Львов будет ждать много энергии. Здесь что самое главное? Не уходить в эгоцентризм, в эго, а распространять свою энергию мягко. Поэтому самая главная рекомендация для вас в 2026 году — не сжечь своим эгоизмом других людей», — говорит Елена Вербицкая.

Что касается звездных Дев, то им нужно приготовиться. Для Кати Лель, Аланы Мамаевой, Кети Топурии и Александра Реввы наступающий год обещает быть весьма продуктивным.

«Я хочу притянуть. Хочу, чтобы нас было больше в семье», — заявляет Ревва.

«Энергетика года благоволит для гороскопа Александра Реввы, поэтому здесь я заметила комбинацию о возможности действительно желанного ребенка», — отмечает астропсихолог Вербицкая.

В семье Жасмин уже случилось пополнение: недавно у нее родился внук. Но, как все истинные Весы, певица разрывается между работой и желанием быть подольше рядом с малышом.

«Дурдом», — говорит Жасмин в ответ на просьбу описать свой декабрь одним словом.

«Дорогие Весы, вас ждет очень большой объем работы, но вы не пугайтесь, вы сможете. Вы умеете концентрировать свое внимание на чаше весов», — подчеркивает Вербицкая.

Павел Прилучный, Екатерина Шпица, Юлия Ковальчук, Евгений Плющенко, Дмитрий Дибров, Лолита и Мария Погребняк родились под знаком Скорпиона.

Весь уходящий год они боролись с общественным мнением, судились, разводились, женились, попадали в скандалы и теряли доходы. Но, может, хотя бы приходящий 2026-й расставит все в их жизни по местам?

«В тематике отношений здесь будет облегчение. Выйти замуж, может быть, даже какие-то расставания будут только на пользу», — отмечает астропсихолог.

А вот Анфисе Чеховой сторонние советы не нужны. Телеведущая, как и положено жизнелюбивому Стрельцу, уверена, что всеми своими идеями попадет точно в цель. К тому же звезда с ее неиссякаемой жаждой пробовать что-то новое уже самостоятельно составила себе астрологический прогноз.

«Нужно делать личную натальную карту, смотреть конкретно, что тебе подходит, что тебе не подходит, и копать в глубину», — заявляет Анфиса Чехова.

«Стрельцов ждет много путешествий, открытие светлых дорог. Но вместе с тем, чтобы не создать бурю в стакане, нужно будет себя немножко тормозить в каких-то моментах», — рассказывает Елена Вербицкая.

Прагматичные и твердо стоящие на ногах Козероги — не редкость в шоу-бизнесе. Яна Рудковская, Дима Билан, Ольга Бузова и Митя Фомин шаг за шагом пришли к феноменальному успеху и богатству. Но и им не чужды высокие чувства. К примеру, поющей ведущей и бывшему солисту группы Hi-Fi хочется создать свои семьи.

«Единственный человек, который всегда рядом со мной, несмотря ни на что, — это я. Я и забочусь о себе… Но недавно я поняла, что все же человеку нужен человек», — делится Бузова.

«Здесь сразу могу сказать, что комбинация планет стоит таким образом, что у вас будут переезды, новые проекты, даже браки», — объясняет эксперт.

Ирина Дубцова — классический представитель Водолеев. Живет широко и мыслит столь же грандиозно.

«Водолеи. Вас ждет расширение возможностей. Очень много творчества. Для творческих Водолеев год прекрасен для реализации новых проектов. Что я вижу в этом году у Ирины Дубцовой — это пополнение в семье. Это может быть как и проект, как „ребенок“, это может быть рождение ребенка», — уточняет Вербицкая.

Анна Семенович родилась под знаком Рыб и тоже полностью ему соответствует. Певица — творческая, сверхактивная и очень дружелюбная натура.

«Посмотрите на нас (стоит в кадре с певицей Славой. — Прим. ред.). Мы немножко сумасшедшие, роскошные, харизматичные, сексуальные», — перечисляет Семенович.

«Я у Анны вижу яркое скопление планет возле седьмого сектора гороскопа. А это сектор партнерства. Туда приходит очень четкая планета Сатурн, которая указывает на брак или рождение даже деток», — говорит Елена Вербицкая.

Астрологи советуют: чтобы звезды в новом году к вам были благосклонны, необходимо выбрать не только правильный наряд, но и нужную сервировку стола.

Взять скатерть красного или золотого цвета, расставить горящие свечи, а из блюд предпочесть что-то полезное, к примеру, салаты с морковью и зеленью. И тогда счастье в новом году уж точно не пройдет мимо.