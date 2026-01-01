Акцизы на табак в России вырастут в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Наиболее заметный подъем цен коснется сигарет.

На сколько повысится акциз на табак в России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Акцизы на табак вырастут почти в два раза в России в 2026 году

Акцизы на табачную продукцию существенно увеличатся в России в 2026 году. Наиболее заметный рост коснется сигарет — ставка вырастет сразу на 11,3%, тогда как для большинства видов табака повышение составит около 7%. Это следует из утвержденных изменений в Налоговый кодекс РФ.

Согласно новым нормам, акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак в 2026 году установлен на уровне 5 183 рубля за килограмм. Для сравнения, в 2025 году ставка составляла 4 657 рублей.

Еще более ощутимым станет повышение для сигарет. Акциз на эту категорию увеличен до 3 278 рублей за тысячу штук с дополнительными 18% от расчетной стоимости, определяемой по максимальной розничной цене. При этом минимальная сумма составит 4 452 рубля за тысячу штук, тогда как годом ранее нижний порог был установлен на уровне 4 000 рублей.

Подорожают и другие виды табачных изделий. Так, акциз на сигары в 2026 году составит 351 рубль за штуку против 315 рублей в 2025-м. Для сигарилл ставка увеличена до 4 992 рублей за тысячу штук, что также выше показателя прошлого года.

Рост затронет и альтернативные формы потребления никотина. Табак, используемый в изделиях для нагревания, будет облагаться акцизом в размере 10 915 рублей за килограмм, тогда как ранее ставка составляла 9 807 рублей. Жидкости для электронных систем доставки никотина в 2026 году будут облагаться по ставке 49 рублей за миллилитр — против 44 рублей годом ранее.

В результате всех изменений федеральный бюджет рассчитывает на заметный прирост доходов. Ожидается, что поступления от акцизов на табачную продукцию в 2026 году превысят триллион 35 миллиардов рублей, что на 5,5% больше, чем в 2025 году, когда этот показатель оценивался примерно в 982 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

14:01
Радиостанция «Судного дня» поздравила всех с Новым годом необычным словом
13:54
В Индии шестимесячный ребенок умер после кормления из-за загрязненной воды
13:46
«Особенная»: в Британии отметили 30-летие самой пожилой кошки планеты
13:37
В канун Нового года было найдено тело мужчины без внутренних органов
13:28
Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
13:24
Спас серфингист: Виктория Боня чуть не утонула на Коста-Рике

Сейчас читают

Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
СК признал терактом удар ВСУ по Херсонской области
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео