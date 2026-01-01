Акцизы на табак в России вырастут в 2026 году

Акцизы на табак вырастут почти в два раза в России в 2026 году

Акцизы на табачную продукцию существенно увеличатся в России в 2026 году. Наиболее заметный рост коснется сигарет — ставка вырастет сразу на 11,3%, тогда как для большинства видов табака повышение составит около 7%. Это следует из утвержденных изменений в Налоговый кодекс РФ.

Согласно новым нормам, акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак в 2026 году установлен на уровне 5 183 рубля за килограмм. Для сравнения, в 2025 году ставка составляла 4 657 рублей.

Еще более ощутимым станет повышение для сигарет. Акциз на эту категорию увеличен до 3 278 рублей за тысячу штук с дополнительными 18% от расчетной стоимости, определяемой по максимальной розничной цене. При этом минимальная сумма составит 4 452 рубля за тысячу штук, тогда как годом ранее нижний порог был установлен на уровне 4 000 рублей.

Подорожают и другие виды табачных изделий. Так, акциз на сигары в 2026 году составит 351 рубль за штуку против 315 рублей в 2025-м. Для сигарилл ставка увеличена до 4 992 рублей за тысячу штук, что также выше показателя прошлого года.

Рост затронет и альтернативные формы потребления никотина. Табак, используемый в изделиях для нагревания, будет облагаться акцизом в размере 10 915 рублей за килограмм, тогда как ранее ставка составляла 9 807 рублей. Жидкости для электронных систем доставки никотина в 2026 году будут облагаться по ставке 49 рублей за миллилитр — против 44 рублей годом ранее.

В результате всех изменений федеральный бюджет рассчитывает на заметный прирост доходов. Ожидается, что поступления от акцизов на табачную продукцию в 2026 году превысят триллион 35 миллиардов рублей, что на 5,5% больше, чем в 2025 году, когда этот показатель оценивался примерно в 982 миллиардов рублей.

