«Нацисты и есть»: политолог о чувстве безнаказанности Зеленского и его свиты

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Удар ВСУ по Херсонской области стал очередным доказательством беспринципности киевского режима.

Фото, видео: Reuters/Stephanie Lecocq;© РИА Новости/Александр Натрускин; 5-tv.ru

Политолог Светов: Зеленский и его свита считают себя безнаказанными

Глава киевского режима Зеленский и его свита считают себя безнаказанными, нанося удары по мирному населению России. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Юрий Светов.

«Нацисты и есть нацисты <…> Они убеждены в своей правоте», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что поддержка США и ЕС дает руководству киевского режима ощущение собственной безнаказанности и избранности. Они уверены, что существуют для того, чтобы расправиться с русским миром, а так как центр русского мира — Россия, они ставят своей целью уничтожать ее жителей.

Светов напомнил, как 30 декабря 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгороду, также убив и ранив десятки мирных людей, праздновавших Новый год.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что атака ВСУ по гражданским объектам в Херсонской области — акт государственного терроризма.

