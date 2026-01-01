Пешком по столице: в Москве подготовили более 30 прогулочных маршрутов

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Разработанные тематические пути охватили все административные округа города.

Прогулочные маршруты в Москве

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

В Москве подготовили более 30 прогулочных маршрутов

В Москве подготовили более 30 прогулочных маршрутов по городу. Об этом сообщил портал mos.ru.

Более трех десятков тематических маршрутов по новогодней столице охватили все административные округа Москвы. Они объединяют площадки «Зима в Москве», известные достопримечательности, а также специальные предложения для бизнеса и жителей города.

Маршруты проходят через музеи, выставки, арт-павильоны, точки развлечений под открытым небом, культовые места города, прославившиеся благодаря фильмам и книгам. К последним, например, относятся дом, в котором снимали известную картину «Иван Васильевич меняет профессию» или скамейка Волонда — одного из персонажей романа «Мастера и Маргарита».

Также можно посмотреть на столицу России с высоты птичьего полета или пройтись по исторической части города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители столицы могут начать год с добрых дел в рамках проекта «Зима в Москве» при помощи благотворительных проектов некоммерческих организаций.

