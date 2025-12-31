Жители столицы могут начать год с добрых дел в рамках проекта «Зима в Москве»

Некоммерческие организации (НКО) организовали несколько благотворительных проектов. Об этом сообщил портал mos.ru.

«В праздничные дни москвичи смогут принять участие в благотворительной беговой экскурсии, передать подарки к Рождеству, поддержать детей из многодетных семей, посетить приют для животных и фестиваль-пристройство», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Фонд развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь» уже пятый раз приглашает всех желающих 1 января в 10:00 принять участие в благотворительной беговой экскурсии «Вокруг Садового кольца». Длина маршрута составляет 16 километров, во время преодоления которых участники услышат рассказы об истории столичных улиц и памятников архитектуры.

Все собранные средства будут направлены в поддержку подопечных фонда — людей с особенностями здоровья.

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» 5 января в торгово-развлекательном центре на улице Авиаторов проведет ежегодный фестиваль. На котором можно будет пообщаться с животными и выбрать питомца. А также получить консультацию по характеру и особенностям каждого хвостатого. Кроме того, хозяева получат в подарок все необходимое для первых дней пребывания четвероного друга в новом доме.

Там же пройдет благотворительный маркет. Собранные средства пойдут на лечение животных в приютах и корм для них. Все желающие также могут оставить подарки для подопечных фонда.

Другой благотворительный фонд — «Ника» приглашает на экскурсию в центр «Мокрый нос». Там можно будет выгулять и поиграть с животными, а также принести им полезные подарки. Центр будет открыт для посещения со 2-го по 5 января.

До 3 января организация «Справедливая помощь доктора Лизы» принимает продуктовые наборы, новогодние подарки для детей и теплые вещи семьям для нуждающихся жителей приграничных регионов.

А до 11 января будет действовать благотворительная акция «Добрая елка». В ее рамках все желающие могут исполнить мечты детей и подростков, которые остались без попечения родителей, проходят лечение, имеют сложные диагнозы, проживают в неполных или малообеспеченных семьях или являются детьми участников СВО.

Детские желания можно найти на новогодних елках на разных площадках столицы.

