В России повысили минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 2026 года

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Изменения затронули не только розницу, но и производителей, а также оптовое звено.

На сколько повысились цены на алкоголь в России с 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новые минимальные цены на крепкий алкоголь вступают в силу в России с 1 января 2026 года. Подорожание коснется водки, коньяка и бренди. Соответствующий приказ утвердил Минфин РФ.

Согласно документу, минимальная розничная цена водки установлена на уровне 409 рублей за 0,5 литра. Для бренди нижний порог составит 605 рублей, а для коньяка — 755 рублей за ту же бутылку. Для сравнения, в 2025 году минимальная цена водки была 349 рублей, бренди — 472 рубля, коньяка — 651 рубль.

Изменения затронули не только розницу, но и производителей, а также оптовое звено. Так, минимальная отпускная цена водки у заводов повышена до 337 рублей за 0,5 литра против 287 рублей годом ранее. Минимальная оптовая цена теперь составляет 351 рубль вместо 299 рублей.

Аналогичное повышение предусмотрено и для других напитков. Минимальная отпускная цена бренди выросла до 457 рублей, а оптовая — до 463 рублей за пол-литра. Для коньяка установлены новые пороги: 546 рублей на выходе с завода и 577 рублей в опте. Ранее эти показатели были заметно ниже.

В Минфине неоднократно отмечали, что механизм минимальных цен применяется не первый год и направлен на ограничение нелегального оборота алкоголя. Минимальные цены на водку в России действуют как мера борьбы с «теневым» производством с 2009 года. Аналогичное регулирование распространилось на коньяк и бренди с 2011 года, а с 2016 года — на шампанское.

Ранее 5-tv.ru писал, что акцизы на табак в России вырастут в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

18:29
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
18:17
Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
18:05
В МИД РФ призвали международное сообщество осудить теракт в Херсонской области
17:55
«Слезы, смех, радость и ностальгия»: что зрители говорят про нового «Буратино»
17:40
В России повысили минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 2026 года
17:25
Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за восемь часов

Сейчас читают

В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Радиостанция «Судного дня» поздравила всех с Новым годом необычным словом
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео