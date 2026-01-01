«До последней секунды»: Макрон не будет участвовать в президентской гонке-2027

Выборы на эту должность действующий французский лидер выигрывал дважды.
Фото: Reuters/Yves Herman
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Макрон не будет участвовать в президентской гонки в 2027 году
Лидер Франции Эммануэль Макрон не планирует баллотироваться на еще один президентский срок. Об этом сообщил сам политик во время новогоднего обращения, транслирующегося на странице Макрона в социальной сети.
«В конце 2026 года, когда придет время, постепенно начнется президентская кампания 2027 года — первая за десять лет, в которой я не буду принимать участие», — сказал французский лидер.
Он пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы следующие выборы прошли «максимально спокойно» и «без какого-либо иностранного вмешательства».
А также дал слово работать «до последней секунды» и стараться оправдать доверие сограждан.
Президентский пост Макрон занял в 2017 году. В 2027-м истечет его второй срок на данной должности. По конституции Франции он мог побороться за этот пост и в третий раз.
Ранее 5-tv.ru писал о том, во Франции фермеры провели акцию протеста у резиденции Макрона в Туке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?