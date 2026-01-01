«До последней секунды»: Макрон не будет участвовать в президентской гонке-2027

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Выборы на эту должность действующий французский лидер выигрывал дважды.

Будет ли Макрон еще раз баллотироваться в президенты

Фото: Reuters/Yves Herman

Макрон не будет участвовать в президентской гонки в 2027 году

Лидер Франции Эммануэль Макрон не планирует баллотироваться на еще один президентский срок. Об этом сообщил сам политик во время новогоднего обращения, транслирующегося на странице Макрона в социальной сети.

«В конце 2026 года, когда придет время, постепенно начнется президентская кампания 2027 года — первая за десять лет, в которой я не буду принимать участие», — сказал французский лидер.

Он пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы следующие выборы прошли «максимально спокойно» и «без какого-либо иностранного вмешательства».

А также дал слово работать «до последней секунды» и стараться оправдать доверие сограждан.

Президентский пост Макрон занял в 2017 году. В 2027-м истечет его второй срок на данной должности. По конституции Франции он мог побороться за этот пост и в третий раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, во Франции фермеры провели акцию протеста у резиденции Макрона в Туке.

