«Фата в сумочке»: пять ошибок, которые отталкивают мужчин на первом свидании
Эксперт по отношениям Виктория Богунова предупредила, что может испортить романтическую атмосферу с первых минут.
Фото, видео: 5-tv.ru
Разговоры о бывших и допросы о доходах могут испугать мужчину на первом свидании
Первый романтический вечер может закончиться, так и не начавшись, если допустить ряд типичных ошибок. Об этом в своем экспертном блоге рассказала 5-tv.ru интегративный психолог Виктория Богунова.
Эксперт выделила пять главных «отталкивающих» факторов:
«Призрак бывшего»
Любые сравнения с прошлым партнером, даже позитивные, сигнализируют, что ваше внимание еще в прошлом.
«Мужчины не хотят конкурировать с тенями, им важно быть центром вашей реальности здесь и сейчас», — поясняет психолог.
Партнер мгновенно считывает: ваше внимание все еще направлено в прошлое, а место рядом с вами занято старой обидой.
Режим «интервьюера»
Вопросы о зарплате, недвижимости и причинах развода создают ощущение собеседования, а не свидания. Мужчина чувствует себя не героем, а соискателем на вакансию. Статус женщины позволяет оценить перспективы партнера и его надежность без прямого допроса о его деньгах и имуществе.
Помните: вы на свидании, а не на налоговой проверке.
Ловушка «фаты в сумочке».
Избыточная серьезность и внутреннее планирование совместного будущего с первых минут знакомства. Вы еще пьете первый кофе, а мысленно уже проектируете совместное будущее и выбираете имена детям. Мужчины безошибочно считывают эту внутреннюю тяжесть и вашу готовность немедленно погрузиться в семейную рутину.
Позиция «Я сама»
Демонстративный отказ от помощи или оплаты счета лишает мужчину возможности проявить заботу.
После отказа у него возникает резонный вопрос: зачем он здесь нужен? Женская сила в гибкости и умении принимать. Позволить мужчине проявить инициативу и открыть перед вами дверь — это не слабость, а признание его мужской роли в вашем пространстве.
Трансляция негатива
Жалобы превращают женщину в «тяжелого» собеседника.
«Мужчина приходит за вдохновением и праздником, а не для того, чтобы стать вашим личным психотерапевтом», — отмечает Богунова.
Психолог подчеркнула, что основа успеха — это создание легкой и вдохновляющей атмосферы, где мужчина может почувствовать себя значимым и сильным.
