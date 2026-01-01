«Фата в сумочке»: пять ошибок, которые отталкивают мужчин на первом свидании

Разговоры о бывших и допросы о доходах могут испугать мужчину на первом свидании

Первый романтический вечер может закончиться, так и не начавшись, если допустить ряд типичных ошибок. Об этом в своем экспертном блоге рассказала 5-tv.ru интегративный психолог Виктория Богунова.

Эксперт выделила пять главных «отталкивающих» факторов:

«Призрак бывшего»

Любые сравнения с прошлым партнером, даже позитивные, сигнализируют, что ваше внимание еще в прошлом.

«Мужчины не хотят конкурировать с тенями, им важно быть центром вашей реальности здесь и сейчас», — поясняет психолог.

Партнер мгновенно считывает: ваше внимание все еще направлено в прошлое, а место рядом с вами занято старой обидой.

Режим «интервьюера»

Вопросы о зарплате, недвижимости и причинах развода создают ощущение собеседования, а не свидания. Мужчина чувствует себя не героем, а соискателем на вакансию. Статус женщины позволяет оценить перспективы партнера и его надежность без прямого допроса о его деньгах и имуществе.

Помните: вы на свидании, а не на налоговой проверке.

Ловушка «фаты в сумочке».

Избыточная серьезность и внутреннее планирование совместного будущего с первых минут знакомства. Вы еще пьете первый кофе, а мысленно уже проектируете совместное будущее и выбираете имена детям. Мужчины безошибочно считывают эту внутреннюю тяжесть и вашу готовность немедленно погрузиться в семейную рутину.

Позиция «Я сама»

Демонстративный отказ от помощи или оплаты счета лишает мужчину возможности проявить заботу.

После отказа у него возникает резонный вопрос: зачем он здесь нужен? Женская сила в гибкости и умении принимать. Позволить мужчине проявить инициативу и открыть перед вами дверь — это не слабость, а признание его мужской роли в вашем пространстве.

Трансляция негатива

Жалобы превращают женщину в «тяжелого» собеседника.

«Мужчина приходит за вдохновением и праздником, а не для того, чтобы стать вашим личным психотерапевтом», — отмечает Богунова.

Психолог подчеркнула, что основа успеха — это создание легкой и вдохновляющей атмосферы, где мужчина может почувствовать себя значимым и сильным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в новогодние праздники растет число супружеских измен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.