ВСУ нанесли удар по кафе в Хорлах во время новогодней речи Путина

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Противник тщательно выбрал момент для атаки.

ВСУ нанесли удар по кафе в Хорлах во время речи Путина

Фото: Reuters/Stringer

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками кафе в Хорлах Херсонской области прямо во время новогодней речи президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала.

Противник тщательно выбрал момент для атаки, отмечает он. Скорее всего, беспилотники находились в воздухе над морем.

«Первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом», — рассказал он.

В результате ночного удара беспилотников ВСУ в Херсонской области пострадали более 50 человек, 24 погибли, некоторые из них сгорели заживо — боевики использовали зажигательную смесь. Площадь пожара в обстрелянном кафе составила 500 квадратных метров. По факту жестокой атаки на мирное население региона было возбуждено уголовное дело о теракте.

Территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак противник использует беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пишут иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область.

