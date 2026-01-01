ВСУ нанесли удар по кафе в Хорлах во время новогодней речи Путина
Противник тщательно выбрал момент для атаки.
Фото: Reuters/Stringer
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками кафе в Хорлах Херсонской области прямо во время новогодней речи президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала.
Противник тщательно выбрал момент для атаки, отмечает он. Скорее всего, беспилотники находились в воздухе над морем.
«Первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом», — рассказал он.
В результате ночного удара беспилотников ВСУ в Херсонской области пострадали более 50 человек, 24 погибли, некоторые из них сгорели заживо — боевики использовали зажигательную смесь. Площадь пожара в обстрелянном кафе составила 500 квадратных метров. По факту жестокой атаки на мирное население региона было возбуждено уголовное дело о теракте.
Территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак противник использует беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.
