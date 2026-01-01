«Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Зарубежная пресса отметила, что трагедия произошла на фоне роста напряженности.

Иностранные СМИ про удар по Херсонской области

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Теракт ВСУ в Херсонской области

Xinhua и Ansa сообщили о десятках погибших в Херсонской области

О десятках погибших после атаки ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области сообщил целый ряд иностранных СМИ.

О трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь, писала американская, китайская, болгарская и итальянская пресса.

«В результате ударов беспилотников в Херсонской области погибли 24 человека, более 50 получили ранения», — отметили в Xinhua.

Итальянское издание Ansa и болгарское Facti.bg процитировали сообщение губернатора региона Владимира Сальдо о факте нападения и количестве жертв.

Американское информационное агентство Bloomberg также опубликовало информацию Сальдо и сообщило о том, что СК России возбудил уголовное дело о терроризме. Они отметили, что атака произошла на фоне прогресса в переговорах по украинскому кризису.

«Трагедия в Херсоне произошла на фоне усиленного давления президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине, в рамках чего перед Новым годом состоялась серия переговоров с обеими сторонами. На этой неделе процесс усложнился еще больше после того, как Россия обвинила Украину в нападении на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области», — уточнили в СМИ.

При этом в агентстве заявили, что данные по удару в Херсонской области якобы не были подтверждены независимыми источниками.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии раненых после удара ВСУ по поселку Хорлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 янв
После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах
1 янв
Конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция Путина
1 янв
Эксперты извлекли полетное задание из БПЛА, летевшего на резиденцию Путина
1 янв
Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
1 янв
В Херсонской области 2 и 3 января объявлен траур из-за удара ВСУ
1 янв
«Акт государственного терроризма»: зампред СФ об атаке на Херсонскую область
1 янв
Выгоревшие здания и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области
1 янв
Нанести удары возмездия: военный эксперт об ответе на атаку ВСУ в Херсонской области
1 янв
Мешают работе служб: над Херсонской областью продолжают летать дроны ВСУ
1 янв
Сальдо: Лондон может быть причастен к удару ВСУ по Херсонской области
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

16:45
В прокуратуре начали проверку по факту задержки поездов в Краснодарском крае
16:28
Пятилетний ребенок погиб в результате удара ВСУ по машине в Херсонский области
16:20
«Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область
16:03
После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах
15:55
«Москва помогает»: какие вещи можно передать бойцам СВО и как это сделать
15:37
Конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция Путина

Сейчас читают

Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
Радиостанция «Судного дня» поздравила всех с Новым годом необычным словом
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео