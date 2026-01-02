Из мяса, крови и народа: Сапронов об образе Кати из сериала «Ландыши»

Продюсер Сапронов: Катя из сериала «Ландыши» стала воплощением русской женщины

Главная героиня сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Катя — девушка из состоятельной семьи, которая выросла за границей и очутилась, казалось бы, в чужой среде в момент, когда развиваются основные события. Однако именно она стала воплощением понятия «русская женщина», за что и полюбилась зрителям. Такое мнение высказал генеральный продюсер проекта Юрий Сапронов в интервью корреспонденту 5-tv.ru на концерте, приуроченном к выходу нового сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

В Кате, по его словам, есть сила и энергетика, делающие ее своей — искренней, настоящей и живой. И лучшим доказательством тому является армия поклонников персонажа.

«Есть такая культурная прослойка, в том числе наши коллеги, немного такие все героини главные… Ну, есть специфика определенная — они страшно далеки от народа. Это какие-то снимаются, в том числе героини, из другой жизни, из другой страны, из какого-то космоса. В данном случае Здорик со своей Катей показала, что она из мяса, крови, энергии. Хоть она и играет какую-то там сучку из Лондона, но она настоящая, гораздо более русская женщина, чем многие другие, и это важно», — сказал Сапронов.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» повествует о богатой наследнице Кате, потерявшей отца. Опекун хотел выдать ее замуж за своего сына Кирилла, чтобы поправить собственные финансовые дела. Когда Катя узнала, что ее жених изменщик, сбежала и оказалась в Вологде, где познакомилась с Лехой — офицером, простым парнем, готовым стать ее защитником.

Первый сезон завершился вынужденным расставанием Кати и Лехи. Премьера нового сезона под названием «Ландыши. Вторая весна» состоялась 1 января 2026 года. В свежих сериях зрители узнают, суждено ли главным героям воссоединиться.

