Названа вероятная причина жуткого пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 25 0

В злополучную ночь клуб был переполнен.

Пожар в баре на курорте в Швейцарии — причина

Фото: Reuters/VALAIS CANTON POLICE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вliсk: пожар на курорте Кран-Монтана в Швейцарии начался из-за бенгальских огней

Пожар в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтан мог вспыхнуть из-за бенгальских огней в шампанском. Об этом сообщило издание Blick со ссылкой на очевидцев трагедии, находившихся в заведении.

«Одна женщина сидела на плечах у другой. У той было две бутылки с бенгальскими огнями внутри». Она взмахнула ими так высоко, что они коснулись потолка, который внезапно загорелся», — поделился посетитель по имени Натан.

По словам другого гостя, Акселя, люди начали кричать: «Пожар!» Однако, по его словам, это показалось похожим на шутку.

«Потом внезапно появилось огромное черное облако дыма, и дышать стало невозможно», — рассказал молодой человек.

По его словам, после этого на лестнице образовалась давка, в помещении начался хаос. Аксель спрятался под столом, чтобы не обгореть, затем оба посетителя смогли выбраться из полыхающего помещения, разбив окно.

Еще одна очевидица заявила, что бар был переполнен. По ее словам, клубы по соседству были закрыты, многие пошли отдыхать в Le Constellation.

«Клуб был переполнен, поэтому мы не зашли», — добавила девушка.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтан вспыхнул в новогоднюю ночь. Жертвами трагедии стали около 40 человек, еще не менее 100 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Россиян среди погибших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

0:33
Названа вероятная причина жуткого пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана
0:14
«Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах
0:01
Филяй-филяй: немецкие стриптизеры стали мейнстримом среди русскоязычных женщин
23:40
«Я больше, чем просто должность»: как справиться с кризисом после потери работы
23:20
Внутренняя пустота: почему важно преодоление экзистенциального вакуума
23:00
«Фата в сумочке»: пять ошибок, которые отталкивают мужчин на первом свидании

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников
Идеальный день для родителей: как заботиться о детях и не забыть о себе
Отказ от традиций? — Почему королевская семья Британии остается популярной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео