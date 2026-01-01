Россиян среди погибших от взрыва на горнолыжном курорте Швейцарии не нашли

Информация о российских гражданах, которые могли пострадать или погибнуть при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, на данный момент не поступала. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе посольства России в Берне.

В диппредставительстве уточнили, что сведениями о жертвах или раненых среди россиян они пока не располагают. При этом в посольстве подчеркнули, что продолжают проверку информации, взаимодействуя с местными властями и представителями гостиничного бизнеса.

По данным газеты Le Nouvelliste, жертвами трагедии стали около 40 человек, еще не менее 100 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в самом центре курорта в ночь на 1 января. В разгар новогодних празднований в баре Le Constellation внезапно возник пожар. Как сообщили местные источники, возгоранию предшествовали один или несколько мощных взрывов.

Серия громких хлопков прогремела в подвальном помещении заведения. После этого огонь стремительно охватил здание, практически полностью уничтожив бар. Большинство пострадавших получили сильные ожоги и травмы.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Швейцарские экстренные службы продолжают работу на месте трагедии, а власти курорта объявили траур по погибшим.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте.

