Россиян среди погибших от взрыва на горнолыжном курорте Швейцарии не нашли

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 288 0

Проверка информации при взаимодействии с местными властями и представителями гостиничного бизнеса продолжается.

Есть ли погибшие и раненые россияне от взрыва в Швейцарии

Фото: Reuters

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Информация о российских гражданах, которые могли пострадать или погибнуть при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, на данный момент не поступала. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе посольства России в Берне.

В диппредставительстве уточнили, что сведениями о жертвах или раненых среди россиян они пока не располагают. При этом в посольстве подчеркнули, что продолжают проверку информации, взаимодействуя с местными властями и представителями гостиничного бизнеса.

По данным газеты Le Nouvelliste, жертвами трагедии стали около 40 человек, еще не менее 100 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в самом центре курорта в ночь на 1 января. В разгар новогодних празднований в баре Le Constellation внезапно возник пожар. Как сообщили местные источники, возгоранию предшествовали один или несколько мощных взрывов.

Серия громких хлопков прогремела в подвальном помещении заведения. После этого огонь стремительно охватил здание, практически полностью уничтожив бар. Большинство пострадавших получили сильные ожоги и травмы.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Швейцарские экстренные службы продолжают работу на месте трагедии, а власти курорта объявили траур по погибшим.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

14:01
Радиостанция «Судного дня» поздравила всех с Новым годом необычным словом
13:54
В Индии шестимесячный ребенок умер после кормления из-за загрязненной воды
13:46
«Особенная»: в Британии отметили 30-летие самой пожилой кошки планеты
13:37
В канун Нового года было найдено тело мужчины без внутренних органов
13:28
Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
13:24
Спас серфингист: Виктория Боня чуть не утонула на Коста-Рике

Сейчас читают

Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
СК признал терактом удар ВСУ по Херсонской области
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео