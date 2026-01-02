Дочь Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Дочь Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

Фото: legion-media/Bang Media International

TMZ: 34-летнюю дочь актера Томми Ли Джонса Викторию нашли мертвой в отеле

Дочь американского актера Томми Ли Джонса, 34-летнюю Викторию, обнаружили мертвой в одном из отелей в Калифорнии. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Дочь Томми Ли Джонса, Виктория, была найдена мертвой в калифорнийском отеле… рано утром в четверг (по местному времени — Прим. ред.)… Виктории было 34 года», — говорится в публикации.

По данным журналистов, прибывшие на место медики зафиксировали смерть женщины. В отель также выехали сотрудники полиции и судмедэксперт. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Виктория еще в детстве пошла по стопам отца, дебютировав в кино в 2002 году в фильме «Люди в черном 2». Позже она снималась в двух фильмах, режиссером которых был Томми Ли Джонс.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американский актер Пэт Финн, известный по ролям в сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже», умер в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.

