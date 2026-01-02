Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 104 0

В США начато судебное разбирательство по иску о предполагаемых нарушениях личных границ во время музыкального тура.

Фото: © Getty Images/Jason Merritt / Staff

Американского актера и рэпера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах. Соответствующие сведения содержатся в материалах судебного иска, о чем сообщил телеканал Fox News.

Согласно документам, поданным в суд, Уилларду Кэрроллу Смиту II вменяют целенаправленные действия по вхождению в доверие виолончелиста Брайана Кинга Джозефа с последующими попытками сексуальной эксплуатации.

Как следует из иска, инцидент якобы произошел в 2025 году в Лас-Вегасе, крупнейшем городе штата Невады. В тот период Смит привлек Джозефа к участию в своем музыкальном туре. Музыкант утверждает, что обнаружил в гостиничном номере любовную записку, после чего решил обратиться в суд и потребовал компенсацию морального вреда.

Иск был подан Брайаном Кингом Джозефом в городской суд Лос-Анджелеса в штате Калифорнии.

Ранее, в октябре 2023 года, супруга Уилла Смита сообщала, что на протяжении семи лет не проживает с актером, несмотря на публичное сохранение образа благополучной семьи.

