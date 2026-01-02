В МВД предупредили о типичных фразах мошенников для кражи аккаунтов Госуслуг

В Министерстве внутренних дел России перечислили характерные фразы, которые используют мошенники для получения кода авторизации и последующего захвата аккаунта на портале Госуслуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, отвечая на запрос агентства.

В МВД пояснили, что большинство современных мошеннических схем стартуют с попытки выманить одноразовый код и создать у жертвы ощущение взлома личного кабинета. Для этого злоумышленники часто представляются сотрудниками маркетплейсов или служб доставки и убеждают собеседника подтвердить личность под предлогом получения посылки или передачи заказа курьеру.

От имени коммунальных организаций аферисты нередко сообщают о якобы замене домофона в подъезде, уточняют количество необходимых ключей, а затем просят продиктовать код под видом «привязки» ключей к номеру телефона. Медицинские учреждения в подобных сценариях используются как повод для требования подтверждения записи на прием через СМС-код.

Также в МВД обратили внимание, что мошенники могут маскироваться под сотрудников почтовых служб, сообщая о заказных письмах и предлагая авторизоваться в чат-боте для получения трек-номера. В образовательной сфере распространены запугивающие формулировки о непрохождении аттестации и угрозе недопуска к экзаменам, которые якобы можно избежать, перейдя по ссылке. Кроме того, злоумышленники нередко выдают себя за представителей банковской безопасности, правоохранительных органов или прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что при появлении в разговоре подобных формулировок общение следует немедленно прекращать. В МВД напомнили, что ни одна из перечисленных организаций не запрашивает коды из СМС-сообщений, и передавать их нельзя ни при каких обстоятельствах. Также там отметили, что злоумышленников иногда выдает характерный южный акцент.

