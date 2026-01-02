В Китае отменили налоговые льготы на контрацепцию

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Власти страны пересматривают налоговую политику, рассчитывая повлиять на решение граждан заводить детей.

Демографическая ситуация в Китае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С начала года в Китае перестало действовать налоговое послабление на презервативы и противозачаточные средства, которое сохранялось около трех десятилетий. Как передает Reuters, теперь эта продукция облагается стандартным налогом на добавленную стоимость в размере 13%.

По данным агентства, в 2024 году население страны уменьшилось третий год подряд, и специалисты предупреждают, что отрицательная динамика может сохраниться и в ближайшие годы.

Ранее руководство КНР уже анонсировало комплекс мер, направленных на поддержку рождаемости. В частности, речь шла о выплатах порядка 500 долларов за каждого ребенка, а также о запуске в университетах специальных курсов, посвященных так называемому «любовному воспитанию». Их цель — сформировать у молодежи более благожелательное отношение к созданию семьи и рождению детей.

Параллельно в стране проходят партийные собрания, где обсуждается «позитивное восприятие брака и деторождения». В рамках таких встреч одиноких граждан призывают активнее вступать в семейные отношения.

Эксперты отмечают, что нынешний демографический спад во многом стал следствием многолетней политики «одна семья — один ребенок», действовавшей с 1980 по 2015 год, а также ускоренной урбанизации. Существенную роль играют и социально-экономические факторы: высокая стоимость воспитания и обучения детей, нестабильность на рынке труда и замедление экономического роста.

