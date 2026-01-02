«Они во много счастливее нас»: Сапронов о жителях Донецка

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

Жители новых российских регионов гораздо искреннее, добрее и честнее. И это тепло заразительно.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Продюсер Сапронов: жители новых регионов России во много счастливее москвичей

Жители новых регионов России во много счастливее москвичей, несмотря на сложную обстановку вокруг. Об этом продюсер Юрий Сапронов рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна». Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия».

«Знаете, они все искренние, ты приехал — они к тебе тянутся. <…> Отношения они как бы чище, прозрачнее. Они счастливые люди, они во многом счастливее нас здесь. <…> При том, что там летают, там иногда что-то взрывается, там гораздо более настоящая жизнь», — говорит Сапронов.

По словам продюсера, пообщавшись с жителями Донецка, он эмоционально зарядился от них. Такой обмен энергией помогает Сапронову и в творчестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава ИРИ отметил важность сериала «Ландыши» для молодежи. Проект не мог не стать популярным, поэтому и получил продолжение.

