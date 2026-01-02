«Что будет с Лехой»: глава ИРИ отметил важность сериала «Ландыши» для молодежи

Гореславский о втором сезоне сериала «Ландыши»: Успех проекта был очевиден

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский объяснил, почему популярный сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» получил продолжение — премьера второго сезона состоялась в первый день 2026 года. На концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия», он подчеркнул, что дело не только в открытом финале первой части, но и в потребности зрителя следить за историей главных героев.

«Успех этого проекта был настолько очевидный, что, честно говоря, мы не могли остаться в стороне. Кроме того, интрига — а что же будет дальше, кто кого где найдет и что будет с Лехой — конечно, тоже нас не оставила в стороне. Поэтому, мне кажется, это получился очень резонансный сериал, очень такой важный, интересный. И прежде всего он адресован молодой аудитории», — отметил Гореславский.

По словам главы ИРИ, «Ландыши» — не грандиозный исторический проект, но от этого он не становится менее важным. Эта классическая молодежная мелодрама покорила сердца любителей кино, а потому оставить их без ответов на все вопросы просто нельзя.

Первый сезон завершился вынужденным расставанием Кати и Лехи, но никаких предпосылок к воссоединению создатели сериала не обозначили. Более того, чтобы сохранить интригу, продюсеры не раскрывали имя актера, сыгравшего Леху, в составе съемочной группы второго сезона. Авторы проекта даже провели конкурс в соцсетях — опросили поклонников «Ландышей». Никто из зрителей не догадался, как будут развиваться события дальше.

Сюжет «Ландыши. Такая нежная любовь» рассказывает девушке из состоятельной семьи, богатой наследнице Кате, которую опекун хочет выдать за своего сына Кирилла, чтобы поправить собственные дела. Катя узнает, что ее жених изменщик, а потом оказывается в Вологде, где знакомится с простым парнем Лехой. Леха — офицер, и он готов стать защитником девушки от бывшего и его отца.

