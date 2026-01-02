Санду предоставила гражданство Молдавии восьмерым гражданам РФ

Майя Санду предоставила гражданство Молдавии восьмерым гражданам России

Президент Молдавии Майя Санду предоставила молдавское гражданство восьмерым гражданам РФ. Об этом сообщило молдавское издание Enewsmd со ссылкой на администрацию главы государства.

Среди получивших гражданство Молдавии оказался сын солиста рок-группы «Би-2» Егора Бортника* Федор Бортник, пианист коллектива Глеб Колядин, а также оператор Евгений Ремизовский.

Известно, что в мае 2024 года Санду предоставила гражданство некоторым участникам рок-группы «Би-2», однако кому именно не уточнялось.

Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева, был внесен в реестр иноагентов в мае 2023 года. Артист высказывался против спецоперации, критиковал Россию, ее граждан и органы государственной власти.

В январе прошлого года участников группы задержали на острове Пхукет за выступление без разрешения на работу. По законам Таиланда, после уплаты штрафа им предписывалось покинуть страну. Впоследствии они были высланы из Таиланда в Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии.

* — признан иностранным агентом на территории РФ