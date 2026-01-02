Санду предоставила гражданство Молдавии восьмерым гражданам РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Среди них оказался сын солиста музыкальной группы «Би-2».

Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Президент Молдавии Майя Санду предоставила молдавское гражданство восьмерым гражданам РФ. Об этом сообщило молдавское издание Enewsmd со ссылкой на администрацию главы государства.

Среди получивших гражданство Молдавии оказался сын солиста рок-группы «Би-2» Егора Бортника* Федор Бортник, пианист коллектива Глеб Колядин, а также оператор Евгений Ремизовский.

Известно, что в мае 2024 года Санду предоставила гражданство некоторым участникам рок-группы «Би-2», однако кому именно не уточнялось.

Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева, был внесен в реестр иноагентов в мае 2023 года. Артист высказывался против спецоперации, критиковал Россию, ее граждан и органы государственной власти.

В январе прошлого года участников группы задержали на острове Пхукет за выступление без разрешения на работу. По законам Таиланда, после уплаты штрафа им предписывалось покинуть страну. Впоследствии они были высланы из Таиланда в Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан иностранным агентом на территории РФ

