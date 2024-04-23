Участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии
Их заявления в дальнейшем будут направлены Санду. При этом не уточняется, кто именно захотел молдавский паспорт.
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
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Участники музыкальной группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава пресс-службы администрации президента страны Адриан Бэлуцел.
«Сегодня несколько участников группы „Би-2“ и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании», — написал он.
Бэлуцел добавил, что Кишинев открыл двери всем, кто «ищет спасения от войны». Заявления о получении гражданства будут направлены президенту республики Майе Санду. Их рассмотрят в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Молдавии».
В конце января музыкантов группы «Би-2» задержали на Пхукете после проведения концерта без разрешения на работу. Они ожидали депортации из страны. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки. Тогда 2 февраля артисты прилетели в Израиль. Прямо в аэропорту Тель-Авива солист группы «Би-2» Лева* (Егор Бортник*) заявил, что никогда больше не вернется в Россию.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции отменили четырехдневный концерт «Би-2» в Кемере.
* — признан иноагентом в России
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