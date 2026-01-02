Свыше 13 тысяч украинцев задержали за попытки незаконно пересечь границу

Лилия Килячкова
Чаще всего мужчин ловят на границе с ЕС.

За 2025 год на Украине задержали свыше 13 тысяч мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу страны. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на спикера Госпогранслужбы страны Андрея Демченко.

«Более 13 тысяч мужчин были задержаны в 2025 году при попытке незаконно пересечь границу», — говорится в публикации издания.

Известно, что чаще всего мужчин задерживают при попытке попасть в страны Европейского союза (ЕС). Кроме того, 1400 человек задержали при попытке въехать на территорию Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине придумали новый способ избежать мобилизации. Молодые люди бегут из страны в ЕС через неработающий газопровод. Желающих сбежать находили в соцсетях, там они активно высказывались о нежелании вступать в ряды ВСУ. Один из организаторов подвозил их к границе в Закарпатье, второй — встречал парней уже с другой стороны, на территории Евросоюза.

