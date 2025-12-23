На Украине придумали новый способ избежать мобилизации

Молодые люди переправляются в ЕС нестандартным способом.

На Украине придумали способ сбежать от ТЦК по газовой трубе

Украинцы тем временем ищут новые способы избежать мобилизации. Об одной из них под кодовым названием «труба» рассказали сотрудники СБУ. Выяснилось, что молодые люди бежали из страны в ЕС через неработающий газопровод.

Желающих сбежать находили в соцсетях, там они активно высказывались о нежелании вступать в ряды ВСУ. Один из организаторов подвозил их к границе в Закарпатье, второй — встречал парней уже с другой стороны, на территории Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и подразделение полицейского спецназа застрелили 70-летнего мужчину и его внука, которого пытались мобилизовать.

Пенсионер Вениамин Трачук вступил в вооруженное противостояние с представителями ТЦК, которые пришли за его внуком. После того, как украинские силовики понесли потери, к дому пожилого мужчины был стянут полицейский спецназ. Противостояние длилось около шести часов и завершилось гибелью обоих местных жителей.

На Украине придумали новый способ избежать мобилизации
