«Важно не уходить в себя»: как побороть чувство одиночества после развода

Психолог Галич: общение помогает побороть чувство одиночества после развода

Несмотря на то, что развод в современном мире уже никого не удивляет, для каждого, кто оказывается участником такого процесса, это испытание — трудный момент жизни, драма и ощущение тотального проигрыша. Спустя годы многие понимают, что приняли верное решение, начали жить, дышать и радоваться, но в самый тяжелый момент счастье кажется недостижимым.

В интервью 5-tv.ru психотерапевт, кандидат психологических наук Татьяна Галич отметила, что в этот период очень важно не замыкаться и не допускать самоизоляции. Кому-то не хочется обсуждать развод, кому-то хочется тишины, покоя, но растягивать паузу в общении не стоит. Важно поговорить с близким человеком или психологом, можно прийти в группу людей, проходящих через развод, дать своим чувствам имена и получить поддержку.

«Поставьте себе определенные приоритеты, подумайте о том, где вы хотите оказаться через десять лет. Вы там все равно окажетесь. Просто вопрос в том, в каком теле, с каким багажом, с какими качествами. Сейчас у вас есть возможность это все отстроить так, как вам хочется, попутно разобравшись со старыми проблемами», — посоветовала эксперт.

На этом этапе полезно представить свое будущее. Найти минусы предыдущего брака, определить, хочется ли обрести семью снова, нужен ли вам брак вообще. Возможно, в ближайшее время вам захочется заняться творчеством или карьерой, а не отношениями. Вокруг столько интересных дел, которыми можно заняться прямо сейчас — спорт, рукоделие, учеба, смена профессии, восстановление связей с родными. Скажите себе, что мир прекрасен и разнообразен, и сейчас можно побыть с ним наедине и найти свое место.

Как подчеркнула Галич, важно понимать, что одиночество — это нормальное состояние человека, оно просто есть, в нем нет ничего страшного. А если вам неуютно с собой, нужно разобраться, почему так происходит, и в этом поможет психолог.

«Есть время проработаться, подтянуть все эти хвосты, делать то, что вы давно не могли сделать, потому что ваш партнер был против. Поехать путешествовать, поехать на море, пойти в спортзал, начать бегать по утрам, завести собаку. В общем, масса всего, что можно сделать. Очень важно не уходить в позицию жертвы. Да, это случилось с вами. Это как иногда попасть под автобус. Но дальше ваша ответственность, какой будет ваша жизнь», — сказала специалист.

Сделайте своей задачей номер один план дальнейшей жизни. Сделайте так, чтобы каждый день был чем-то занят, чтобы у печальных мыслей не было шанса и времени вас одолеть. Подумайте, каких целей вы хотели бы достичь, и начинайте все это поэтапно воплощать. Помните, что результат этой адаптации зависит исключительно от вас. Вы создаете себе новую жизнь. И, поверьте, она будет замечательной.

