Новый уровень: мошенники придумали схему с обманом банков под видом жертв аферы

МВД рассказало о звонках мошенников в банки под видом своих жертв

Мошенники начали применять схему шантажа, обращаясь в банки от имени жертвы и добиваясь блокировки ее счетов, после чего требуют выполнение условий для разблокировки. Об этом 3 января сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел.

«Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета. Для этого ему достаточно назвать оператору вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения», — отмечается в документах ведомства.

После блокировки счета мошенники связываются с владельцем карты, чаще всего через социальные сети. Они утверждают, что именно они стали инициаторами блокировки, и требуют выполнения определенных условий для снятия ограничений.

Как ранее писал 5-tv.ru, в МВД предупредили о типичных фразах мошенников для кражи аккаунтов Госуслуг. Аферисты все чаще начинают обман с имитации взлома, используя заученные формулировки от имени разных служб.

