Всеобщий распад: Дмитриев назвал правые силы единственной надеждой Европы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

О кризисе в Европе говорят политики всего мира, а аналитики гадают, есть ли еще шанс на возрождение.

Дмитриев назвал правые силы единственной надеждой Европы

Фото: 5-tv.ru

Дмитриев: правые силы выглядят как единственная реальная надежда в Европе

Только в руках представителей правых политических сил Европа может рассчитывать на решение охвативших ее проблем. И только их можно считать перспективными, так как правые трезво оценивают кризисные явления в Евросоюзе (ЕС), в числе которых миграция и экономические трудности. Об этом на странице в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию итальянского юриста Альберто Алеманно, считающего, что ЕС подвергается критике исключительно из-за его успеха.

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда», — написал Дмитриев в социальной сети Х.

Дмитриев не единственный, кто строит не самые светлые прогнозы для ЕС. На фоне европейского кризиса аналитики газеты Financial Times выступили со скандальным заявлением о доходах председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристины Лагард.

Ее зарплата и так одна из самых больших по сравнению с другими чиновниками ЕС, но по факту она выше официальных еще на 56%. Авторы материала также подчеркнули, что достижение прочного мира на Украине может помочь Европе выйти из кризиса и дать импульс ее экономике.

Ранее, писал 5-tv.ru, представители «Газпром» сообщили о рекордном отборе газа из хранилищ Европы на Рождество.

