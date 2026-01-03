Женщина сбила двух семилетних девочек в Красноярском крае

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

ДТП произошло на одной из центральных улиц города.

Женщина насмерть сбила двух семилетних девочек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Кодинске Красноярского края водитель легкового автомобиля совершила наезд на двух семилетних девочек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Обе пострадавшие получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария случилась около 14:00 по местному времени на проспекте Ленинского Комсомола. Дети переходили дорогу по нерегулируемой «зебре». Один автомобиль, выезжавший с прилегающей территории, остановился, чтобы их пропустить, однако по основной полосе движения на высокой скорости ехала другая машина, которая и сбила школьниц.

Очевидцы происшествия сразу пришли на помощь пострадавшим и вызвали экстренные службы. Сотрудники полиции работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося, включая скорость движения автомобиля и действия водителя.

Ранее на проспекте Мира в Москве произошла смертельная авария с участием трамвая. Как сообщил источник 5-tv.ru, под колесами общественного транспорта погиб мужчина.

По предварительным данным, трагедия случилась у дома 181. Мужчина переходил проезжую часть, надвинув капюшон на голову, и торопился к такси, которое ожидало его неподалеку. Из-за ограниченного обзора он, предположительно, не заметил приближающийся трамвай и оказался на путях прямо перед ним. От полученных травм пешеход скончался на месте.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. На видеозаписях, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как экстренные службы работают на месте и извлекают тело погибшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

