Когда веселье закончилось: научное объяснение январской хандры

Daily Mail: с постпраздничной депрессией помогает справиться здоровый режим сна

Если после новогодних каникул вы проснулись с ощущением, что радость куда-то исчезла, энергия обнулилась, а привычные вещи больше не радуют — с вами, скорее всего, происходит не что-то тревожное, а очень человеческое. Психологи называют это постпраздничным спадом — и уверяют, что он объясним, предсказуем и, главное, временный. Их слова приводит Daily Mail.

Праздничный подъем

Праздничный период создает иллюзию эмоционального подъема, который мы редко замечаем в моменте, но остро ощущаем, когда он заканчивается. В течение нескольких недель наш мозг живет в режиме ожидания: впереди встречи, выходные, поездки, подарки, особые события. Даже если сами праздники были утомительными или неидеальными, само предвкушение поддерживало ощущение движения и смысла. Когда этот поток внезапно обрывается, мозг остается без привычных источников награды.

Дофамин и исчезновение мотивации

Психолог Джоланта Берк объясняет, что ключевую роль в этом процессе играет дофамин — нейромедиатор, отвечающий за мотивацию и ощущение удовольствия. Его уровень повышается не только в момент радости, но и тогда, когда мы чего-то ждем. В декабре дофамин буквально подогревается ожиданием: отпуск, отдых от рутины, социальная близость, смена обстановки. После праздников все это исчезает почти одновременно, и уровень стимуляции резко падает.

В результате люди начинают описывать свое состояние как «плоское»: пропадает азарт, сложнее заставить себя действовать, привычные источники радости больше не работают.

Когда исчезает близость

Дополнительный вклад вносит окситоцин — гормон, связанный с чувством близости и эмоциональной привязанности. Во время праздников мы чаще видим семью, проводим время с близкими, физически и эмоционально находимся рядом с другими людьми. Когда жизнь возвращается в привычное русло, уровень этой социальной насыщенности резко снижается.

Контраст между плотным общением и обычной повседневной изоляцией может усиливать чувство одиночества, даже если объективно человек не остается один.

Это не депрессия, а перестройка

Важно подчеркнуть: специалисты считают этот спад адаптационным, а не патологическим. Это не клиническая депрессия, а естественная реакция мозга на резкую смену ритма. Организм перенастраивается после периода эмоциональной и сенсорной перегрузки.

Однако из-за времени года — короткого светового дня, холода и нехватки солнечного света — эта перестройка ощущается особенно остро именно в январе.

Как праздники сбивают тело с ритма

Ситуацию усугубляет и сбитый режим. Праздники часто означают поздние отходы ко сну, больше алкоголя, меньше движения и нарушенные биологические часы. После возвращения к рабочему графику организм оказывается в состоянии хронической рассинхронизации.

Мелатонин задерживается дольше обычного, уровень бодрствования снижается, а серотонин, влияющий на настроение, работает менее эффективно из-за нехватки дневного света. Все это вместе создает ощущение вялости, раздражительности и эмоциональной пустоты.

Почему свет и движение действительно помогают

Психологи подчеркивают, что один из самых действенных способов помочь себе в этот период — вернуть телу ощущение ритма. Воздействие естественного света вскоре после пробуждения помогает мозгу «понять», что день начался. Даже короткая прогулка в светлое время суток поддерживает циркадные циклы и постепенно улучшает уровень энергии.

Движение, даже умеренное, также играет важную роль: оно усиливает естественное давление сна вечером, облегчая засыпание и делая отдых более глубоким.

Социальная связь без давления

После праздников многие чувствуют перенасыщение людьми и стремятся полностью замкнуться в себе. Однако специалисты предупреждают, что полное социальное отключение может усилить подавленное настроение.

Речь не идет о необходимости активно общаться или поддерживать бесконечные разговоры. Иногда достаточно просто быть рядом с другими — сидеть в одном пространстве, заниматься разными делами, не требующими взаимодействия. Такое «тихое присутствие» помогает мозгу сохранять ощущение связи без дополнительного напряжения.

Почему январь не должен быть месяцем героизма

Эксперты советуют осторожно относиться к новогодним обещаниям. Резкие попытки «начать новую жизнь» часто создают дополнительное давление и усиливают чувство неудачи. Гораздо эффективнее воспринимать январь как переходный месяц — время мягкой перенастройки, а не момент радикальных перемен.

Маленькие, реалистичные цели и возвращение к базовым привычкам дают мозгу ощущение движения вперед без перегрузки.

Январь — это пауза, а не провал

Постпраздничная тоска не означает, что с вами что-то не так. Это не слабость и не личная неудача, а нормальная реакция психики на резкую смену эмоционального климата. Мозгу нужно время, чтобы перестроиться, телу — чтобы вернуть ритм, а человеку — чтобы снова почувствовать опору в повседневности.

Январь не требует рывков и подвигов. Иногда достаточно просто позволить себе прожить его медленно.

